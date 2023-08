Stand: 25.08.2023 08:11 Uhr Hockey-EM: Danas scheitern im Halbfinale

Die deutschen Hockey-Frauen haben bei der Heim-EM in Mönchengladbach das Finale verpasst. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg unterlag am Donnerstagabend Belgien mit 0:1 (0:1) und trifft nun im Spiel um Bronze am Sonnabend (12.15 Uhr) erneut auf Gruppengegner England. "Auch wenn wir auf einem viel höheren Niveau und mit viel höherer Überzeugung das Spiel zu Ende gespielt haben, steht am Ende kein Tor und das nervt mich schon krass", sagte Bundestrainer Valentin Altenburg. | 25.08.2023 08:11