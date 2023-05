Stand: 07.05.2023 16:36 Uhr Hockey: Drei Hamburger Duelle im Viertelfinale

Im Kampf um die deutsche Meisterschaft im Feldhockey ist Hamburg sicher mit zwei Herren-Teams bei der Endrunde am 3. und 4. Juni in Mannheim vertreten. Nach dem Abschluss der Hauptrunde am Sonntag treffen im Play-off-Viertelfinale (ab dem 13. Mai) der Hamburger Polo Club und der HTHC aufeinander. Im zweiten Hamburger Duell kämpfen unterdessen der UHC und der Club an der Alster um den Einzug in das Halbfinale. Bei den Damen stehen sich dagegen der Club an der Alster und der HTHC in der Runde der besten acht Clubs gegenüber. Damit reist auch ein Hamburger Damen-Team definitiv zur Endrunde. Der UHC bekommt es mit Titelverteidiger Düsseldorfer HC zu tun. | 07.05.2023 16:33