Stand: 05.10.2022 13:42 Uhr Hockey: Drei Abschiede bei der Hallen-EM in Hamburg

Sechs Hamburgerinnen zählen zum deutschen Kader für die bevorstehende Hallen-Hockey-EM. Bundestrainer Valentin Altenburg nominierte Janne Müller-Wieland (UHC Hamburg), Lisa Altenburg, Viktoria Huse, Anne Schröder, Mali Wichmann (alle Club an der Alster) und Franzisca Hauke (Harvestehuder THC) für das Turnier, das vom 7. bis 11. Dezember in Hamburg stattfindet. Müller-Wieland, Altenburg und Hauke beenden mit der Heim-EM ihre Karriere in der DHB-Auswahl. | 05.10.2022 13:41