Stand: 26.03.2021 21:26 Uhr Hockey-Damen vom Club an der Alster erfolgreich

Die Damen des Clubs an der Alster haben am Freitag das Hamburger Derby in der Bundesliga beim Harvestehuder THC mit 2:0 (1:0) gewonnen. Der Club an der Alster belegt in der Gruppe A der Hauptunde den dritten Rang, der HTHC folgt direkt dahinter. | 26.03.2021 21:34