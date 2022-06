Stand: 05.06.2022 13:18 Uhr Hockey-DM: Harvestehuder THC Dritter und in Europa dabei

Die Hockey-Herren des Harvestehuder THC haben sich beim Final Four um die deutsche Meisterschaft Rang drei gesichert. Die Hamburger gewannen am Sonntag das kleine Finale gegen den Mannheimer HC mit 4:2 (2:0) und ergatterten damit einen Platz in der Euro Hockey League. | 05.06.2022 13:11