Stand: 07.10.2023 16:12 Uhr Hockey: Club an der Alster weiter mit weißer Weste

Die Hockey-Damen des Clubs an der Alster haben auch ihr sechstes Saisonspiel in der Bundesliga gewonnen. Gegen Uhlenhorst Mühlheim setzten sich die Hamburgerinnen am Sonnabend mit 1:0 (1:0) durch und festigten damit ihre Tabellenführung. Der Harvestehuder THC siegte 2:0 (0:0) gegen Rot-Weiß Köln. Niederlagen gab es für den UHC Hamburg (4:5 i.P. gegen Mannheim) und den Großflottbeker THGC (0:3 in Düsseldorf). | 07.10.2023 16:12