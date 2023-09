Stand: 09.09.2023 14:15 Uhr Hockey-Bundesliga: Hamburger Clubs feiern Auftaktsiege

Die Hamburger Hockey-Clubs haben einen erfolgreichen Start in die neue Bundesligasaison geschafft. Bei den Herren gewann der Club an der Alster 3:2 (2:2) gegen den SC Frankfurt 1880, der Harvestehuder THC setzte sich 4:2 (1:1) gegen den Mannheimer HC durch. Bei den Damen feierte der Großflottbeker THGC einen 4:0 (3:0)-Auswärtserfolg bei den Zehlendorfer Wespen in Berlin. | 09.09.2023 14:14