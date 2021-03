Stand: 28.03.2021 15:55 Uhr Hockey: Alster-Herren halten Anschluss an Viertelfinal-Plätze

In der Feldhockey-Bundesliga bleibt der Kampf zwischen den Hamburger Teams um die Viertelfinal-Plätze in der A-Staffel spannend. Der Club an der Alster festigte mit dem 3:1 (0:0)-Sieg beim Harvestehuder THC und dem 4:0 (2:0) beim Großflottbeker HTGC seinen vierten Rang. Der HTHC (3.) wiederum hat nach dem 2:0 (1:0) über den Uhlenhorster HC im zweiten Wochenendspiel den Anschluss an den zweitplatzierten Stadtrivalen halten können. Mit einem Debakel endete derweil der Re-Start für den Hamburger Polo Club. Beim Mitfavoriten Rot-Weiss Köln unterlag das Team von Trainer Matthias Witthaus 0:6 (0:3), verteidigte seinen dritten Platz in der B-Staffel dann aber mit dem 3:1 (2:0) beim Abstiegskandidaten Nürnberger HTC. | 28.03.2021 15:55