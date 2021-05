Stand: 08.05.2021 13:08 Uhr Hockey: Alster-Frauen verpassen Endspiel

Die Frauen des Club an der Alster haben das Endspiel um die deutsche Hockey-Meisterschaft verpasst. Im Halbfinale des Final Four in Mannheim unerlag der Titelverteidiger dem Düsseldorfer HC mit 2:3 im Penaltyschießen. Nach regulärer Spielzeit hatte es 0:0 gestanden. Im zweiten Halbfinale stehen sich der Mannheimer HC und Rot-Weiß Köln gegenüber. Zuletzt hatte es 2019 eine deutsche Meisterschaft im Hockey gegeben. Das Final Four 2020 war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. | 08.05.2021 13:08