Stand: 04.06.2023 13:31 Uhr Hockey: Alster-Damen verlieren DM-Finale - Mannheim Meister

Die Hockey-Frauen des Clubs an der Alster haben den deutschen Meistertitel verpasst. Die Hamburgerinnen verloren am Sonntag das Finale gegen den Mannheimer HC mit 3:4 nach Penaltyschießen. Den Siegtreffer markierte die Spanierin Lucia Jiménez als zehnte Schützin. Beim 1:1 (1:0) in der regulären Spielzeit hatte Katharina Haid (51. Minute) mit Alsters siebter Strafecke für den späten Ausgleich gesorgt. Mannheim war am Ende der ersten Halbzeit durch Carolin Seidels (28.) Strafeckentor in Führung gegangen. Viktoria Huses (57.) Eckentor zum vermeintlichen 2:1 für Hamburg war nach Videobeweis wegen gefährlichen Spiels zurückgenommen worden. | 04.06.2023 13:30