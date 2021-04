Stand: 04.04.2021 15:11 Uhr Hockey: Alster-Damen Vierte beim Landesmeister-Finale

Die Hockey-Damen vom Club an der Alster Hamburg haben beim europäischen Final-Four-Turnier der Landesmeister den vierten Platz belegt. Die Hanseatinnen unterlagen am Sonntag im Spielö um Platz drei Amsterdam H u BC 2:4 (1:2). Am Sonnabend hatte Alster das Halbfinale gegen Club de Campo Madrid im Penaltyschießen mit 3:4 (1:1, 0:0) verloren. | 04.04.2021 15:10