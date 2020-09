Stand: 11.09.2020 11:17 Uhr

Hinrunden-Aus für Wolfsburgerin Pajor

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen einen weiteren Rückschlag in der Offensive hinnehmen. Nach dem Abgang von Top-Torjägerin Pernille Harder (Chelsea LFC) fehlt nun auch Stürmerin Ewa Pajor. Die 23 Jahre alte polnische Nationalspielerin kann nach einem Eingriff am linken Knie frühestens in drei Monaten mit dem Aufbau-Training beginnen. Klarheit über die tatsächliche Ausfallzeit würde erst eine Nachuntersuchung in einigen Wochen bringen, teilten die "Wölfinnen" mit. | 11.09.2020 11:11