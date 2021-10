Stand: 09.10.2021 15:13 Uhr Heuer Fernandes trainierte mit dem DFB-Team

Torwart Daniel Heuer Fernandes vom Zweitligisten Hamburger SV hat am Sonnabend am Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft teilgenommen. Weil Stammkeeper Manuel Neuer (Adduktorenprobleme) und Marc-Andre Ter Stegen (Regeneration) fehlten, fragte Bundestrainer Hansi Flick beim HSV an. "Das ist natürlich schon etwas kurios, aber ich musste natürlich nicht lange überlegen", sagte der 28-Jährige, der zwischen 2012 und 2015 insgesamt sechs U21-Länderspiele für die portugiesische Nationalmannschaft bestritten hat. | 09.10.2021 15:12