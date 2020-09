Stand: 07.09.2020 17:06 Uhr

Hertner verstärkt Drittliga-Aufsteiger Lübeck

Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat Sebastian Hertner verpflichtet. Der 29 Jahre alte linke Außenbahnspieler hat einen Einjahresvertrag, teilten die Schleswig-Holsteiner am Montag mit. Hertner stand bis Ende Juni beim Zweitligisten Darmstadt 98 unter Vertrag. Er hat 95 Spiele in der Zweiten Liga und 96 Partien in der Dritten Liga absolviert. Zur Wechselbörse | 07.08.2020 17:05