Hertha will für Schäden in Wolfsburger Stadion zahlen

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will für die von Teilen seiner Fans im Stadion des VfL Wolfsburg verursachten Schäden aufkommen. Der Absteiger stünde bereits mit den Niedersachsen in Kontakt und werde für die entstandenen Schäden aufkommen, sagte Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich der Bild-Zeitung. Beim letzten Saisonspiel in Wolfsburg am Samstag gab es nach Aussagen der Polizei erhebliche Sachbeschädigungen im Bereich des Gästeblock. Auf Videos waren zudem zerstörte Toiletten zu sehen. | 30.05.2023 10:15