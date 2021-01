Stand: 31.01.2021 16:31 Uhr Hertha BSC offenbar an Bremens Rashica interessiert

Kurz vor dem Ende der Transferperiode am Montag könnte bei Werder Bremen doch noch Bewegung in die Kaderplanung kommen. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Hertha BSC an einer Verpflichtung von Milot Rashica interessiert sein. Der Stürmer aus dem Kosovo stand im Sommer vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen, ehe der Transfer in letzter Minute platzte. Werder ist auf Einnahmen aus Transfers angewiesen, weil die Corona-Krise zu großen Verlusten geführt hat. Wechselbörse | 31.01.2021 16:31