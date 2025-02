Stand: 17.02.2025 18:25 Uhr Hertha BSC holt Ex-Hannover-Trainer Leitl als Fiél-Nachfolger

Trainer Stefan Leitl hat rund eineinhalb Monate nach seiner Entlassung beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 einen neuen Job gefunden. Der 47-Jährige wird neuer Coach von Hertha BSC. Das teilten die Berliner am Montagabend mit. Am Tag zuvor hatte sich Hannovers Ligarivale nach vier Niederlagen in Folge von Christian Fiél getrennt. | 17.02.2025 18:23