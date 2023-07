Stand: 04.07.2023 13:40 Uhr Herrmann und Harris segeln gemeinsam Transatlantikregatta

Der Hamburger Skipper Boris Herrmann wird gemeinsam mit Will Harris an Bord der Malizia - Seaexplorer beim Transat Jacques Vabre-Rennen antreten. Das Transatlantikrennen führt ab dem 29. Oktober von Le Havre in der Normandie zur Karibikinsel Martinique. Es ist die zweite Teilnahme für das Duo an dem Klassiker nach 2019. Zuletzt waren Herrmann und der Brite Harris Teamkollegen bei der Weltumseglung Ocean Race, wo das Team Malizia den dritten Rang in der Gesamtwertung belegte. | 04.07.2023 13:10