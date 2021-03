Stand: 11.03.2021 21:45 Uhr Herpes: Springreiter Hoffmann verliert zwei Pferde

Der deutsche Springreiter Tim-Uwe Hoffmann ist durch die schweren Herpes-Infektionen bei einem Reitturnier in Valencia besonders schwer getroffen. Mit Casta Lee und Call me Cinderella sind zwei der Pferde gestorben, die der 25-Jährige aus dem niedersächsischen Rhade zuletzt geritten hatte. Das bestätigte sein Trainer Hilmar Meyer dem "Reitsport-Magazin". Nach Angaben des Weltverbandes FEI sind inzwischen zwölf Pferde nach Infektionen mit dem aggressiven Virus in Valencia gestorben. | 11.03.2021 21:44