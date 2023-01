Stand: 16.01.2023 15:34 Uhr Hendrich findet gemischte Fußballteams gut: "Warum nicht?"

Nationalspielerin Kathrin Hendrich findet es "eine gute Sache", dass Fußballerinnen unter anderem in Niedersachsen und Bremen in Männerteams mitspielen dürfen. "Klar, wenn es passt, wenn es körperlich auch fair ist, warum nicht? Ich wüsste jetzt nichts, was dagegen spricht - im Gegenteil", sagte die Abwehrspielerin des VfL Wolfsburg im Trainingslager in Portugal. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte im vergangenen Juni beschlossen, dass im Amateurfußball "Spielerinnen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, das Spielrecht in Herrenmannschaften erteilt wird" – wenn gewünscht. Der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) setzte dies am 1. Dezember in Kraft, beim Fußballverband Bremen sind gemischte Teams seit 1. Januar erlaubt. Früher war dies nur im Jugendbereich möglich. | 16.01.2023 15:32