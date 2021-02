Stand: 11.02.2021 10:55 Uhr Helgoland-Marathon fällt aus

Wegen der Corona-Pandemie wird es auch in diesem Jahr keinen Marathon auf Helgoland geben. Die 23. Auflage, die am 8. Mai stattfinden sollte, ist von den Organisatoren abgesagt worden. Bereits im vergangenen Jahr war die Veranstaltung auf der Nordee-Insel ausgefallen. Nun wird im kommenden Jahr am 7. oder 14. Mai ein neuer Versuch gestartet. | 11.02.2020 10:54