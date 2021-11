Stand: 12.11.2021 11:28 Uhr Heimspiel der Hamburg Towers gegen Bamberg erst am 5. Januar

Das Heimspiel der Hamburg Towers in der Basketball-Bundesliga gegen Brose Bamberg findet erst im neuen Jahr statt. Da die Hanseaten im Eurocup am 22. Dezember bei Dolomiti Energia Trento antreten, musste die eigentlich für den 22./23. Dezember angesetzte Liga-Partie gegen die Bamberger verlegt werden. Das Match gegen den Serienmeister wird nun am 5. Januar 2022 (19 Uhr) ausgespielt, teilten die Norddeutschen am Freitag mit.