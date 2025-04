Stand: 20.04.2025 21:15 Uhr Hegering wechselt von Wolfsburg nach Köln

Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Marina Hegering wechselt im Sommer vom VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln. Die 35 Jahre alte Abwehrspielerin unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Die 42-malige Nationalspielerin stand seit 2022 in Wolfsburg unter Vertrag, davor spielte sie in Duisburg, Leverkusen, Essen und beim FC Bayern. Hegering holte mit der DFB-Auswahl Bronze bei Olympia 2024. Wenige Wochen später erklärte die Vize-Europameisterin von 2022 ihren Rücktritt. Mit den Bayern wurde sie 2021 deutscher Meister, zudem gewann sie in ihrer Karriere viermal den DFB-Pokal. | 22.04.2025 21:14