Stand: 01.07.2021 09:38 Uhr Havelses Schumacher zu Eintracht Braunschweig?

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Kevin Schumacher vom TSV Havelse. Das berichtet der "kicker". Der Vertrag des 23 Jahre alten Außenbahnspielers, der die Garbsener mit seinem Tor gegen Schweinfurt in die Dritte Liga schoss, ist ausgelaufen und bislang nicht verlängert. Schumacher könnte also ablösefrei wechseln. | 01.07.2021 09:37