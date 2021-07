Stand: 19.07.2021 11:43 Uhr Havelse vor bis zu 15.000 Zuschauern gegen Saarbrücken

Neue Liga, neue Spielstätte - und Zuschauerrekord? Statt im 3.500 Zuschauer fassenden Wilhelm-Langrehr-Stadion spielt der Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse zum Saisonauftakt am Sonnabend (14 Uhr) gegen den 1. FC Saarbrücken möglicherweise vor 15.000 Fans in der Bundesliga-Arena von Hannover 96. So viele sind laut Gesundheitsamt zugelassen. "Wir freuen uns, wenn neben unseren Fans auch viele neugierige Hannoveraner vorbeischauen", setzt der Sportliche Leiter der Garbsener, Matthias Limbach, auf das Fußball-Interesse in der niedersächsischen Landeshauptstadt. | 19.07.2021 11:41