Stand: 30.03.2021 10:31 Uhr Hauptrunde für Crocodiles Hamburg vorzeitig beendet

Für die Crocodiles Hamburg ist die Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga Nord vorzeitig beendet. Nach einem positiven Corona-Test befindet sich die Mannschaft seit dem 21. März in Quarantäne, die nun vom Gesundheitsamt bis zum Ostersonntag verlängert wurde.. Die ausstehenden Punktspiele in Halle und Herford sowie die Heimpartie gegen Diez-Limburg können somit nicht stattfinden. Die Crocodiles beenden die Hauptrunde nach 41 Spielen mit dem Punktequotienten von 1,71. Damit haben sie mindestens Rang sechs sicher und sind für die Play-offs qualifiziert. Ergebnisse/Tabelle Oberliga Nord | 30.03.2021 10:30