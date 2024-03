Stand: 19.03.2024 15:51 Uhr Hasenhüttl-Sohn Patrick im Trainerteam beim VfL Wolfsburg

Das Trainerteam von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg nimmt Form an. Als Co-Trainer des neuen Chef-Coachs Ralph Hasenhüttl fungieren künftig Craig Fleming und Hasenhüttls Sohn Patrick, wie die Niedersachsen am Dienstag mitteilten. Unterstützung bekommen sie von Rainer Widmayer, der als Schnittstelle zur Akademie im Übergangsbereich fungiert. Fleming und Ralph Hasenhüttl kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Southampton. Der 26-jährige Patrick Hasenhüttl hatte am Montag aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme seine aktive Karriere bei Drittligist Hallescher FC beendet. | 19.03.2024 15:51