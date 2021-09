Stand: 25.09.2021 17:27 Uhr Harutyunyan siegt durch K.o. und bleibt ungeschlagen

Profiboxer Artem Harutyunyan ist dem angestrebten Weltmeisterschafts-Kampf ein Stück näher gekommen. Der 31-Jährige gewann gegen den bis dahin in 16 Kämpfen unbesiegten Spanier Samuel Molina im heimischen Hamburger Gym durch K.o. in der fünften Runde. Durch den Erfolg sicherte sich der Olympia-Dritte von 2016 den vakanten WBC-International-Titel im Leichtgewicht und setzte seine Kampfbilanz bei den Profis auf elf Siege in elf Fights, davon sieben durch K.o. | 26.09.2021 13:12