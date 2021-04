Stand: 04.04.2021 10:11 Uhr Hartwig gegen Rassismus: "Aufgabe, bis ich tot bin"

Der Kampf gegen den Rassismus ist für den früheren Fußballprofi Jimmy Hartwig nach eigener Aussage seine Lebensaufgabe. "Das ist meine Aufgabe, bis ich tot bin", sagte der 66-Jährige der "Welt am Sonntag". "Ich wurde in diesem Land schon angespuckt und oft rassistisch beleidigt." Trotzdem denke er, es sei schön, in Deutschland zu leben. "Ich halte es schon seit 66 Jahren aus. Nur: Solange es kein Umdenken gibt, gibt es Rassismus." Hartwig, der mit dem HSV dreimal Meister und 1983 Europapokalsieger wurde, engagiert sich in der Kommission "Gesellschaftliche Verantwortung" des Deutschen Fußball-Bundes: "Ich gehe in die Landesverbände und spreche Missstände an. Klare Kante, das ist meine Welt. Solche Typen wie ich werden doch gebraucht." | 04.04.2021 10:09