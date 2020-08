Stand: 30.08.2020 14:19 Uhr

Harnik ohne Zukunft in Bremen

Martin Harnik hat beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen keine Zukunft mehr, aber einen Vertrag bis 2021. Eine Vertragsauflösung "ist nicht unser Bestreben", sagt Sportchef Frank Baumann. In dem Fall müssten die klammen Bremer eine Abfindung zahlen. "Wir versuchen weiterhin, einen Club für ihn zu finden. Er ist da auch aktiv. Wir müssen abwarten, ob etwas zustande kommt." Der 33-jährige Harnik hält sich derzeit in Abstimmung mit Werder in seiner Heimatstadt Hamburg fit. "Wir sind im Austausch", so Baumann. | 30.08.2020 14:11