Stand: 14.06.2022 16:41 Uhr Hansas Bahn wechselt zu Waldhof Mannheim

Bentley Baxter Bahn wechselt vom Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock zum Drittligisten Waldhof Mannheim. Das gaben die Kurpfälzer am Dienstag bekannt. Der 29 Jahre alte gebürtige Hamburger musste sich in der abgelaufenen Saison hinter Simon Rhein und Hanno Behrens oft mit der Jokerrolle zufrieden geben, kam aber dennoch auf 27 Einsätze. Insgesamt bestritt Bahn für Hansa in zwei Jahren 69 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte. Zweitliga-Wechselbörse | 14.06.2022 16:41