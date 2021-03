Stand: 27.03.2021 14:35 Uhr Hansa schlägt Lübeck im Test klar und verdient

Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat am Sonnabend in einem Testspiel Liga-Konkurrent VfB Lübeck mit 3:0 (3:0) geschlagen. Die Tore in einer einseitigen Partie erzielten für Hansa Aaron Herzog (16.), Philip Türpitz (27.) und Max Reinthaler (37.). Nico Neidhart bereitete alle drei Tore vor. Der Gast aus Lübeck konnte offensiv dagegen kaum Akzente setzen. Noch vor dreieinhalb Wochen hatte der Aufsteiger die Rostocker in der Liga im eigenen Stadion mit 1:0 besiegt. | 27.03.2021 14:33