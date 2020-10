Stand: 14.10.2020 12:22 Uhr Hansa ohne Scherff gegen Münchner "Löwen"

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss im Heimspiel am Sonnabend (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen 1860 München neben dem gesperrten Verteidiger Damian Roßbach auch Mittelfeldakteur Lukas Scherff ersetzen. "Er hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Wir müssen schauen, wie lange das dauert. In der englischen Woche wird er voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag. Roßbach hatte im Auswärtsspiel am vergangenen Sonnabend beim SC Verl (3:2) die Rote Karte gesehen. | 15.10.2020 16:06