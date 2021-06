Stand: 26.06.2021 16:48 Uhr Hansa gewinnt Testspiel in Wismar

Der FC Hansa Rostock hat auch sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die Saison in der zweiten Fußball-Liga gewonnen. Drei Tage nach dem 10:0 gegen den MSV Pampow setzte sich der Aufsteiger beim Sechstligisten Anker Wismar mit 3:0 (0:0) durch. Für die Gäste steuerten Pascal Breier (53./59. Minute) und Hanno Behrens (90.) die Treffer bei. Den nächsten Test bestreitet Hansa am Mittwoch (16 Uhr/Volksstadion) gegen den Viertligisten Berliner AK. | 26.06.2021 17:47