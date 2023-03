Stand: 15.03.2023 12:19 Uhr Hansa droht Tätern nach Tankstellen-Diebstählen mit Stadionverbot

Nach den Diebstählen in einer Tankstelle durch mehrere vermummte Fans hat Hansa Rostock Maßnahmen gegen die beteiligten Anhänger angekündigt. Falls Täter identifiziert werden können, drohe ihnen ein Stadionverbotsverfahren, kündigte der Fußball-Zweitligist auf Anfrage der "Ostsee-Zeitung" an: "Wir stehen dazu im Austausch mit der Bundespolizei." Hansa wolle zunächst weitere Informationen einholen. Nach dem 1:1 bei Hannover 96 am Sonntag hatten Fans von Hansa auf der Rückfahrt nach Angaben der Polizei in einer Tankstelle in der Nähe des Bahnhofs in Büchen in Schleswig-Holstein mehrere Waren entwendet. | 15.03.2023 12:17