Stand: 17.09.2019 15:44 Uhr

Vertrag verlängert - Hansa-Boss Marien bleibt

Robert Marien bleibt Vorstandschef des FC Hansa Rostock. Der Clubboss hat seinen Vertrag um zwei Jahre bis Ende 2021 verlängert, teilte der Fußball-Drittligist am Dienstag auf seiner Website mit. Damit ging eine kleine Hängepartie zuende, die eine Abstimmung im Aufsichtsrat am vergangenen Freitag ausgelöst hatte.

Bedenkzeit übers Wochenende

Nach Informationen der "Ostseezeitung" hatten nur vier der sieben Aufsichtsratsmitglieder für eine weitere Zusammenarbeit mit Marien gestimmt. Ein Votum, das dem Clubchef offenbar zu denken gab. Die Kritik an seiner und der Arbeit anderer Vorstände wurde am Sonntag dann zumindest von sportlicher Seite etwas der Wind aus den Segeln genommen, als Hansa völlig überraschend Tabellenführer Eintracht Braunschweig stürzte. Am Dienstag wurde schließlich die Einigung verkündet.

Auch Hüneburg und Pieckenhagen bleiben

Der 38 Jahre alte Marien steht seit Juli 2016 an der Spitze des Clubs. Neben ihm sprach der Aufsichtsrat auch Mariens Stellvertreter und Finanzvorstand Christian Hüneburg (44) sowie Sportvorstand Martin Pieckenhagen (47) das Vertrauen aus. "Es war mir wichtig, dass wir den Weg als gesamtes Vorstandsteam weitergehen können", sagte Marien laut Mitteilung. Mit der Vertragsverlängerung wolle der Verein den kontinuierlichen Prozess zur Weiterentwicklung des Vereins in allen Bereichen vorantreiben, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Günter Fett nach der Vertragsunterschrift.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 17.09.2019 | 14:00 Uhr