Stand: 30.01.2021 10:49 Uhr Hansa-Verteidiger Wiese geht im Sommer in die USA

Abwehrspieler Paul Wiese wird den Drittligisten Hansa Rostock im Sommer verlassen und nach der laufenden Saison für ein Auslandsstudium in die USA gehen. Der 20 Jahre alte gebürtige Rostocker hat ein Fußball-Stipendium an der University of Virginia erhalten, wo er neben dem Studium in der College-Liga spielen wird, teilte der FC Hansa Rostock dazu am Sonnabend mit. | 30.01.2021 10:47