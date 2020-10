Stand: 16.10.2020 17:24 Uhr Hansa-Verteidiger Roßbach drei Spiele gesperrt

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss drei Spiele auf Damian Roßbach verzichten. Der Innenverteidiger hatte im Auswärtsspiel am vergangenen Sonnabend beim SC Verl (3:2) die Rote Karte wegen groben Foulspiels gesehen und wurde dafür am Freitag vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für drei Spiele gesperrt. Anstelle des ehemaligen Karlsruhers könnte im Heimspiel am Sonnabend (14.00 Uhr) gegen Tabellenführer 1860 München Max Reinthaler in die Startelf rücken, der wegen eines Muskelfaserrisses zu Saisonbeginn ausgefallen war. | 16.10.2020 17:25