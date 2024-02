Stand: 04.02.2024 15:05 Uhr Hansa Rostocks U23 verpasst gegen Energie Cottbus Überraschung

Die U23 des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock hat am 20. Spieltag der Regionalliga Nordost eine Überraschung verpasst. Der Tabellenvorletzte verlor am Sonntagnachmittag beim Aufstiegskandidaten FC Energie Cottbus mit 1:3 (1:0). Winterzugang Luca Wollschläger brachte Hansa in der 14. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten Jonas Hildebrandt (60.), Maximilian Pronichev (66.) und Tim Heike (79.) mit ihren Toren die Partie zugunsten der Lausitzer. Ergebnisse und Tabelle | 04.02.2022 15:04