Stand: 12.07.2021 08:33 Uhr Hansa Rostocks Daedlow zum TSV Havelse?

Fußballprofi Oliver Daedlow steht vor einem Wechsel vom Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock zum Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse. Der 21-Jährige soll nach Informationen der "Neuen Presse" am heutigen Montag einen Vertrag bei den Niedersachsen unterschreiben. Beim Havelser Testspielsieg am Sonnabend gegen Rot-Weiß Ahlen (2:1) saß Daedlow bereits auf der Tribüne. In Mittelfeldspieler Rui Mendes (vereinslos, zuletzt Hoffenheim II) und Torhüter Tobias Stirl (vereinslos, zuletzt VfL Wolfsburg) stellen sich derzeit auch zwei Testspieler bei den Garbsenern vor. | 12.07.2021 08:31