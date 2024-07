Stand: 18.07.2024 14:17 Uhr Hansa Rostock verpflichtet weiteren Innenverteidiger

Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vermeldet. Vom 1. FC Nürnberg wechelt Innenverteidiger Ahmet Gürleyen an die Ostsee. Hansa-Sportdirektor Amir Shapourzadeh bezeichnete den 25-Jährigen als "absoluten Wunschkandidaten". Der Deutsch-Türke bringe "mit seiner giftigen und galligen Spielweise genau die Aggressivität mit, die in der 3. Liga erforderlich sein wird". Für Nürnberg lief der gebürtige Berliner 15 Mal in der Zweiten Liga auf, zuvor absolvierte er für Wehen-Wiesbaden 81 Partien in der Dritten Liga. Wechselboerse | 18.07.2024 16:21