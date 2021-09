Stand: 02.09.2021 16:01 Uhr Hansa Rostock verliert gegen Pogon Stettin

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat in einem Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin mit 0:1 (0:0) verloren. Der Aufsteiger hielt die nicht angekündigte Partie im leeren Ostseestadion gegen spielstarke Gäste lange offen und geriet erst per Foulelfmeter in Rückstand (69.). Bei den Rostockern spielte Neuzugang Lukas Fröde als Innenverteidiger und auf der Sechserposition durch. Zudem gaben Calogero Rizzuto (nach Nasenbeinbruch) und Tobias Schwede (nach Oberschenkel-OP) ihr Comeback. | 02.09.2021 16:01