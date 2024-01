Stand: 10.01.2024 15:11 Uhr Hansa Rostock verliert Testspiel gegen den Linzer ASK

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat sein zweites Testspiel im Trainingslager in Belek verloren. Die Mecklenburger unterlagen am Mittwochnachmittag dem österreichischen Bundesligisten Linzer ASK mit 1:2 (0:0). Juan-Jose Perea brachte Hansa in Führung (49.), Thomas Goiginger (67./Elfmeter) und Filip Stojkovic (87.) drehten mit ihren Treffern die Partie.