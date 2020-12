Stand: 15.12.2020 12:02 Uhr Hansa Rostock verlängert mit Neidhart bis 2024

Der FC Hansa Rostock hat einen weiteren Spieler längerfristig an sich gebunden. Wie der Fußball-Drittligist mitteilte, verlängerte der Verein den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Defensivspieler Nico Neidhart vorzeitig bis zum 30. Juni 2024. "Nico hat in der laufenden Saison noch keine einzige Pflichtspielminute verpasst und ist als verlässliche und vielseitig einsetzbare Kraft in unserer Defensive ein wichtiger Eckpfeiler des Teams", sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen. In der vergangenen Woche hatte Stammtorhüter Markus Kolke einen neuen Kontrakt bis 2023 unterzeichnet. | 15.12.2020 12:01