Stand: 27.07.2023 17:18 Uhr Hansa Rostock verlängert Vertrag mit Abwehrspieler Neidhart

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat den ursprünglich bis Sommer 2024 laufenden Vertrag mit Abwehrspieler Nico Neidhart vorzeitig verlängert. Der 28-Jährige kam im Sommer 2019 vom niederländischen Erstligisten FC Emmen zum FC Hansa und gehört damit mittlerweile zu den dienstältesten Spielern des Teams. In der Saison 2020/2021 hatte der gebürtige Flensburger mit 35 Startelf-Einsätzen, vier Toren und sieben Vorlagen großen Anteil am Aufstieg in die Zweite Liga. | 27.07.2023 17:12