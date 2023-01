Stand: 03.01.2023 10:19 Uhr Hansa Rostock testet gegen Krakau, Fürth und Sofia

Der Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock wird während seines Trainingslagers im türkischen Belek (5. Januar bis 15. Januar) drei Testspiele bestreiten. Den Auftakt macht dabei am 9. Januar das Duell mit dem polnischen Club Cracovia Krakau (Anpfiff: 12.30 Uhr deutscher Zeit). Am 11. Januar (13 Uhr) kommt es dann zum Vergleich mit dem Ligarivalen SpVgg Greuther Fürth, bevor Hansa einen Tag vor Abreise aus dem Trainingscamp am 14. Januar (13 Uhr) gegen den bulgarischen Verein CSKA 1948 Sofia antritt. | 03.01.2023 10:18