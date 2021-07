Stand: 14.07.2021 10:35 Uhr Hansa Rostock testet Rechtsverteidiger Rizzuto

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock sucht vor allem in der Defensive noch Verstärkung. Derzeit stellt sich Calogero Rizzuto beim Aufsteiger im Probetraining vor. Der 29 Jahre alte Rechtsverteidiger ist aktuell ohne Verein und spielte zuletzt beim FC Erzgebirge Aue. In sechs Jahren bei den "Veilchen" lief der Deutsch-Italiener in 134 Zweitligaspielen auf. Wechselbörse | 14.07.2021 10:34