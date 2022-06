Stand: 24.06.2022 17:13 Uhr Hansa Rostock startet ins Trainingscamp - Behrens vor Wechsel

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock ist am Freitag ins Trainingslager nach Schladming in Österreich gereist. Nach dem Training flog die Mannschaft am Nachmittag nach Salzburg. Das erste Training ist für Samstagnachmittag angesetzt. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung steht Hanno Behrens vor einem Vereinswechsel. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler soll bei Persija Jakarta einen Dreijahresvertrag erhalten. Beim indonesischen Erstligisten ist der frühere Hansa-Profi Thomas Doll Trainer. | 24.06.2022 17:10