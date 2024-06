Stand: 04.06.2024 12:37 Uhr Hansa Rostock startet am 23. Juni in die Saisonvorbereitung

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock startet am 23. Juni mit der ersten Trainingseinheit nach der Sommerpause unter dem neuen Chef-Trainer Bernd Hollerbach in die neue Saison. Das teilten die Mecklenburger am Dienstag mit. Der Trainingsauftakt findet demnach um 16 Uhr auf den Plätzen am Ostseestadion statt. Das erste Testspiel steht am 29. Juni gegen den SV Waren 09 im Müritzstadion in Waren (16 Uhr) an. Eine Woche später wird der FC Hansa gegen den Oberligisten FC Anker Wismar im Kurt-Bürger-Stadion in Wismar testen (5. Juli, 18 Uhr). | 04.06.2024 12:38