Stand: 14.01.2024 15:07 Uhr Hansa Rostock spielt gegen den VfB Lübeck nur remis

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock ist bei seiner Generalprobe für den Rückrunden-Auftakt am kommenden Sonnabend (13 Uhr) beim 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den abstiegsgefährdeten Drittligisten VfB Lübeck hinausgekommen. Juan José Perea brachte die Mecklenburger am Sonntagnachmittag in der ersten Minute in Führung, Cyrill Akono glich wenig später aus (8.). Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Ostseestadion statt. Winterfahrplan Zweitliga-Nordclubs | 14.01.2022 15:06